Севастопольский самбист завоевал «бронзу» Первенства России

Александр Кобат из Севастополя завоевал бронзовую медаль Первенства России по самбо среди юниоров до 20 лет, которое проходило в Казани.

Александр боролся за медаль весовой категории свыше 98 кг – это самая тяжелая категория. Он одержал три победы, но уступил будущему победителю соревнований Роману Жданову из Алтайского края.

В столицу Татарстана съехались порядка 600 юниоров и юниорок со всей страны, которые выявляли сильнейших в спортивном и боевом самбо. Александр Кобат вошёл в состав молодёжной сборной страны, а также выполнил норматив Мастера спорта. Тренирует борца Вячеслав Амелин.

Напомним, севастопольский самбист Антон Брачев в 2022 году взял бронзу на Чемпионате мира по самбо.