Постоялец хостела украл у малознакомого соседа 130 тысяч рублей

В одном хостеле поселились 45-летний гость из Брянской области, приехавший на лечение, и 32-летний приезжий из ДНР в поисках работы. Знакомство они решили отметить парой бокалов.

Один из мужчин крепко уснул, а его новый знакомый решил воспользоваться удачным моментом. Запомнив пароль от мобильного банка, который сосед вводил при нем в магазине, предприимчивый дончанин взял телефон спящего и перевел себе 70 тысяч рублей. Затем он достал из кошелька банковскую карту, ввел тот же пароль и снял еще 60 тысяч в ближайшем банкомате. Карту он выбросил, чтобы не оставлять лишних улик.

Утром потерпевший обнаружил пропажу и обратился в полицию. Теперь предприимчивому постояльцу с хорошей памятью грозит до 6 лет лишения свободы.

