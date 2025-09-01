В Севастополе началась прививочная кампания

В Севастополе в этом году планируется привить 364 тысячи человек, из них 77 тысяч — дети.

Все применяемые вакцины отечественного производства: «Ультрикс Квадри» — для детей от 6 месяцев до 9 лет включительно и беременных женщин. «Совигрипп» и «Флю-М» — для взрослого населения.

«Все препараты зарекомендовали себя хорошо, применяются не первый год. Это классические вакцины, эффективные и безопасные. При этом они обеспечиваются бесплатно и централизованно, через государственные каналы», — подчеркнул главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга.

Прививка от гриппа особенно важна для людей, относящихся к «группам риска». Заболевание у них может протекать особенно тяжело, могут также развиться осложнения. В эту категорию входят:

• Дети, начиная с 6-месячного возраста, и подростки

• Пожилые люди

• Беременные женщины

• Лица с хроническими заболеваниями (например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания)

Вакцинация проводится в городских поликлиниках, ФАПах и амбулаториях, а также в мобильных пунктах на площади Нахимова и в торговых центрах: «Муссон», «SeaMall», «Апельсин».

Андрей Крымский

