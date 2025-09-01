Пополнение в Нахимовском училище

Образование
Нахимовское училище приняло 1 сентября больше ста первокурсников.

Все традиции соблюдены:

Первый звонок прозвучал,

Клятву первокурсника будет хранить маяк «Кадетский ориентир»,

Воспитанники Нахимовского училища прошли парадным маршем.

 

