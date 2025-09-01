День знаний

Образование
01-09-2025

Во всех учебных заведениях страны сегодня звучит первый звонок

В гимназии №1 за парты впервые сели 70 учеников. Поздравить школьников с днем знаний пришли учителя, родители и гости, которым небезразлична жизнь этого учебного заведения.

