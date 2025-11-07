В Севастополе появятся два новых маяка 

Ими обзаведутся «Новый Херсонес» и культурный кластер Севастополя
На XXXIII Международном архитектурном фестивале «Зодчество-2025», который прошел в Москве, были представлены масштабные проекты и Севастополя, включая музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» и два уникальных «Маяка русского мира».
На фестивале был показан проект маяка высотой 7 метров, который должен стать частью реконструкции набережной музейно-храмового комплекса Херсонеса.
«Маяк Русского космизма» —так его назвали авторы— может появиться на территории строящегося на мысе Хрустальном культурного кластера.
Авторами арт-объектов стали вице-президент Союза архитекторов России, куратор проекта «Маяки русского мира» Алексей Комов и архитектор музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес« Дмитрий Смирнов.
Ольга Сурикова
Фото: Алексей Комов/ВК