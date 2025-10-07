Погода в Севастополе 7 октября

07-10-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 12…14°,

днем 22…24°.

