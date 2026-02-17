В Севастополе МЧС уничтожили украинский беспилотник 

Вражеский ударный БПЛА в горно-лесной местности под Севастополем уничтожили сотрудники МЧС России. На это время было остановлено движение по дороге.

Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.

При обнаружении предметов, похожих на средства поражения и их фрагменты, незамедлительно сообщай по номерам «101» или «112»!

Напомним, сбитый сегодня над Севастополем БПЛА был начинен поражающими металлическими шариками.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Фото: МЧС Севастополя