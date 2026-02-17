На улице Гоголя в Севастополе собирают осколки от разбитых БПЛА окон 

Происшествия
17-02-2026

На улице Гоголя в Севастополе собирают осколки от разбитых БПЛА окон 

Коммунальные службы собирают обломки и затягиваем окна плёнкой. Перед этим территорию проверяют саперы. Позже специалисты заменят разбитые стеклопакеты.

Работают районные комиссии, представители муниципалитета начали поквартирный обход и составляют опись повреждённого имущества. Фонд капремонта также оценивает ущерб домам.

Напомним, сбитый БПЛА был начинен поражающими металлическими шариками. 

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Фото: правительство Севастополя