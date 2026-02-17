В Госдуме предлагают снижать возраст выхода на льготу по оплате капремонта

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, который снижает возраст выхода на льготу по оплате капремонта.

Суть предложения в том, что неработающие пенсионеры с 65 лет смогут получать компенсацию 50% от взноса, а с 70 лет — полностью освобождаться от платежа.

«Законопроект, внесенный ЛДПР в Государственную Думу, по снижению возраста получения льгот на оплату капитального ремонта — проявление уважения и поддержки к нашим пенсионерам. Эти люди долгие годы трудились, строили экономический фундамент страны, развивали производство, образование, инфраструктуру и общественные институты. Сегодня многие из них сталкиваются с тем, что расходы на содержание жилья остаются высокой статьёй бюджета, особенно для тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе», — подчеркнул координатор севастопольского ЛДПР Илья Журавлев.

Сейчас действующие нормы не соответствуют реалиям: компенсация частично предоставляется только с 70 лет, а полное освобождение — с 80. При этом пенсионный возраст вырос, а рост взносов на капремонт за последние годы составляет немалые проценты. Это значит, что люди, вложившие всю жизнь в развитие страны, фактически вынуждены тратить свои скромные сбережения на оплату того, что должно служить им, а не обременять.

Принятие таких мер — это уважение к поколению, которое создавало экономический и социальный пласт современной России, и конкретная поддержка людей труда, заслуживших комфорт на заслуженном отдыхе, заключил Журавлев.