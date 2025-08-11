 ПСБ поддержал премьеры балета и оперы в Севастополе

ПСБ поддержал премьерные показы спектаклей Севастопольского государственного театра оперы и балета под художественным руководством Ильдара Абдразакова. 12 и 13 августа зрителям покажут драматический балет «Поликушка» – первое хореографическое воплощение одноименного произведения Л.Н. Толстого в постановке хореографа Джоны Пол Кука, а 15 и 16 августа состоится премьера оперы С.В. Рахманинова «Алеко» по поэме А.С. Пушкина «Цыганы».

«ПСБ сотрудничает с Севастопольским театром оперы и балета с 2023 года. Для нас важно поддерживать знаковые культурные события, которые создает и дарит севастопольцам коллектив театра. Особенно отрадно, что премьерные постановки обращаются к произведениям классиков русской литературы. Новое сценическое прочтение укрепляет интерес к первоисточнику и вдохновляет зрителей снова и снова открывать для себя вечную классику», – отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

Премьерные показы состоятся в рамках IX Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес», который проходит в Севастополе с 5 по 16 августа. В этом году мероприятие вернулось на свою традиционную площадку – музей-заповедник «Херсонес Таврический», входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

