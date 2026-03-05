В Севастополе к 8 марта наградили женщин медалями ЛДПР «Мать солдата»

В преддверии Международного женского дня в офисе Севастопольского отделения ЛДПР состоялось особое торжество.

Главными героинями мероприятия стали матери, чьи сыновья с честью выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

В теплой и душевной обстановке координатор регионального отделения партии Илья Журавлев зачитал поздравительный адрес от председателя партии Леонида Слуцкого и вручил женщинам памятные награды ЛДПР — нагрудные знаки «Мать солдата». Эта инициатива, подчеркивающая глубокую благодарность матерям за воспитание мужественных защитников Родины, была учреждена Высшим советом ЛДПР по поручению главы партии.

Обращаясь к собравшимся женщинам, Илья Журавлев отметил важность постоянной поддержки тех, кто ждет своих героев дома. Он особо акцентировал внимание на неразрывной связи общества, государства и семей участников спецоперации.

«Забота о матерях и семьях наших бойцов, находящихся на передовой, — это наша главная задача. Мы обязаны быть рядом с ними, окружать вниманием, слышать их просьбы и оказывать реальную помощь. Это наш естественный долг и нравственная обязанность», — подчеркнул в своем выступлении координатор отделения ЛДПР Илья Журавлев.

Встреча завершилась теплыми пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения сыновей домой с победой.

