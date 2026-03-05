Снятие наличных без комиссии и весенний суперкешбэк: ПСБ предложил севастопольцам новые акции по кредитным картам

ПСБ в Севастополе запустил для новых клиентов, оформивших в марте кредитную карту «180 дней без %»*, сразу две акции: бесплатное снятие наличных в любых банкоматах** и «Суперкешбэк от ПСБ»***. Без комиссии денежные средства можно снимать в течение 30 календарных дней со дня выдачи карты. Далее будет действовать комиссия согласно тарифа.

Ещё один приятный бонус — повышенный кешбэк 10% в категориях «Красота и здоровье», «Кафе и рестораны», «Электроника». За покупки банк начислит до 1000 баллов, которые затем можно обменять на рубли по курсу 1:1.

Для участия в акции необходимо оформить кредитную карту «180 дней без %» до 31 марта включительно, направить в чат мобильного приложения ПСБ кодовое слово «Суперкешбэк», совершить до конца месяца покупки в акционных категориях, а в апреле потратить с кредитной карты сумму от 20 000 рублей на любые покупки. Бонусные баллы банк начислит до 20 мая 2026 года.

«Весна – время обновления и подарков. Реализовать все смелые идеи поможет кредитная карта ПСБ с продолжительным льготным периодом — 180 дней, в течение которого банк не начисляет проценты. А повышенный кешбэк в популярных категориях порадует приятными бонусами и компенсирует часть расходов», — комментирует Илья Колесниченко, заместитель управляющего Севастопольским филиалом ПСБ.

Кредитная карта «180 дней без %» бесплатна в обслуживании, по ней предусмотрен кешбэк до 30% у партнеров и 1% на все покупки. К основной карте можно бесплатно выпустить до пяти дополнительных. Оформить карту можно в любом офисе ПСБ в Севастополе или онлайн на сайте www.psbank.ru.

* Кредитная карта 180 дней без %. Процентная ставка — 59,99% годовых. Полная стоимость кредита — 59,467%. Льготный период кредитования 180 дней для карт, оформленных с 11.09.2024. Льготный период начинается с даты, следующей за датой совершения первой покупки, кредитный лимит от 10 тыс. до 1 млн руб, обслуживание бесплатное. Минимальный ежемесячный платеж – 3% от суммы основного долга. Кешбэк 0% при покупках менее 20 000 руб/мес., 1% при покупках по карте от 20 000 руб. (начисляется в баллах, обмен на рубли по курсу 1/1 в мобильном приложении или интернет-банке). Комиссия за снятие наличных 5,9% + 990 руб. взимается при списании суммы операции со счета. Комиссия за снятие наличных сверх лимитов, но не более 1 000 000 руб. в день составляет 2% от суммы превышения. Информация актуальна на дату публикации. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на https://www.psbank.ru/personal/creditcards/100_plus. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 01.04.2025

**Комиссия за выдачу наличных в любых банкоматах не взимается в течение 30 календарных дней со дня выдачи карты. Далее, при снятии денежных средств с 31-го календарного дня, действует комиссия 5,9% + 990 руб. Изменения распространяются на кредитные карты «100+», выданные с 26.02.2026г. Выдача наличных без комиссии возможна в рамках установленных лимитов: до 500 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 01.04.2025

***Акция «Суперкешбэк от ПСБ | 10% в категориях» действует для карт, оформленных с 02.03.2026 по 31.03.2026. Правила проведения акции, размер кешбэка, начисляемого клиенту, порядок и сроки его начисления — на сайте https://www.psbank.ru/personal/cards/offers/credit-card-cashback. Услуга предоставляется клиентам, заключившим договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк ПСБ» (ДКО), а также договор дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк ПСБ» (ДБО). ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 01.04.2025

