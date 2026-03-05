При благоустройстве пляжа «Учкуевка» похищено 3 млн рублей

Еще одно уголовное дело о хищениях в Севастополе

На этот раз уголовное дело заведено на гендиректора севастопольской консалтинговой компании. Она в сговоре с представителем оператора пляжа «Учкуевка» участвовала в хищении три млн бюджетных денег.

В октябре 2022 года оператор стал победителем конкурса на предоставление гранта в форме субсидии на реализацию проекта «Зона отдыха с открытым кинотеатром на пляже «Учкуевка» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Для его реализации выделен грант в размере почти 10 млн рублей и собственные средства оператора пляжа в размере 30 % от суммы проекта в порядке софинансирования.

При этом соучастники предоставили «липовые» документы о стоимости оборудования и расходовании субсидии. Таким образом, им удалось похитить 2,2 млн рублей из горбюджета города и и 940 тыс. рублей предприятия.

В ходе следствия на два автомобиля обвиняемой наложен арест.

Прокуратура района направила уголовное дело в Нахимовский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Материалы в отношении соучастника выделены в отдельное производство.

