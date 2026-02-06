В Севастополе из «самостроя» выселяют 24 человека для его сноса

Гагаринский районный суд Севастополя вынес решение по иску Департамента городского хозяйства к 24 гражданам о выселении из самовольно возведённого дома, расположенного на земельном участке по улице Глеба Успенского.

История вопроса:

В 2018 году судом было принято решение о сносе самовольной постройки — трёхэтажного объекта капительного строительства с мансардным этажом, возведённого на землях ИЖС. Апелляционным определением решение было оставлено без изменения.

Суд обязал собственника земельного участка снести «строение» в трёхмесячный срок. Однако он этого не сделал, правительство также не пошло на этот шаг, так как там проживали люди.

Теперь судом удовлетворены исковые требования Департамента городского хозяйства о выселении людей из самовольной постройки.

После выселения жильцов горхоз может демонтировать самострой.

На застройщика заведено уголовное дело. Направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, похитивших более 90 млн рублей под предлогом участия в долевом строительстве

Севастопольские власти узаконивают проблемные дома, только построенные до 2014 года. Остальных ждет печальная участь — снос.

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя