Севастополец перевел мошенникам 4,5 млн рублей

Мужчина уверен был, что защищает себя от уголовной ответственности.

В конце января 53-летнему мотористу позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. В разговоре ему было сказано, что его подозревают в спонсировании терроризма, а именно в переводе денежных средств в адрес лица, подозреваемого в госизмене.

На протяжении 12 дней горожанина «обрабатывали» и в итоге он трижды переводил свои деньги на продиктованные банковские счета.

После последнего денежного перевода, «правоохранители» резко перестали выходить на связь. Тогда мужчина осознал, что его обманули и обратился в ОМВД России по Нахимовскому району.

Уважаемые жители и гости города! Полиция Севастополя напоминает, настоящие сотрудники полиции, ФСБ, прокуратуры и других ведомств никогда не обсуждают по телефону или в мессенджерах ход уголовных дел. Если вам поступил подобный звонок, положите трубку. А если вы уже стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию по номеру 102!

Ольга Сурикова

