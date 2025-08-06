В Севастополе будут судить участников организованной группы, похитивших более 90 млн рублей у дольщиков

Направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, похитивших более 90 млн рублей под предлогом участия в долевом строительстве

По уголовному дело проходят три участника группы 1975 г.р., 1997 г.р., и 1974 г.р.

Они обвиняются мошенничестве, которое совершено группой лиц в особо крупном размере.

По версии следствия, злоумышленники в 2016 и 2017 годах приобрели земельные участки, предназначенные для ИЖС, расположенные на ул. Глеба Успенского д. 12, д. 22 и д. 24, а также ул. Военных Строителей 3-Б/30 в г. Севастополе, и построили дома с признаками многоквартирности.

Они убеждали покупателей, что смогут оформить документы на свои квартиры как на обособленные, отдельные индивидуально-определенные жилые помещения.

К тому же практиковали занимать у потерпевших деньги якобы для приобретения стройматериалов, не планируя их возвращать.

Таким образом, в период с февраля 2016 года по сентябрь 2019 года участники преступной группы похитили у 43 граждан более 90 млн. руб.

Расследование проведено следственной частью СУ УМВД России по г. Севастополю.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai