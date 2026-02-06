Какая вакансия для кандидатов без опыта работы стала самой высокооплачиваемой в Крыму

Эксперты «Авито Работы» изучили, в каких вакансиях соискатели могли рассчитывать на самые высокие зарплатные предложения.

Самой высокооплачиваемой в 2025 году в Крыму стала позиция маркировщика: в среднем работодатели предлагали 148 500 руб/мес — на 51% больше, чем годом ранее.

На втором месте по уровню предлагаемого вознаграждения — авторазборщики. В 2025 году средняя предлагаемая зарплата по этой специальности в регионе составила 142 905 руб/мес (+42%).

Замыкают тройку наиболее высокооплачиваемых вакансий автоэлектрики. Средние зарплатные предложения по профессии в Крыму по итогам 2025 года достигли 123 502 руб/мес (+18%).

Эксперты Авито Работы также проанализировали, в каких профессиях стали чаще всего искать кандидатов без опыта. Лидерами по росту спроса по России стали дояры и доярки: количество предложений с пометкой «без опыта» для них увеличилось более чем в 2 раза (+125%) при средней предлагаемой зарплате 66 548 руб/мес.

На втором месте оказались отделочники (98 811 руб/мес). В топ-3 по росту интереса также вошли маркировщики.

«По итогам 2025 года средние зарплатные предложения для кандидатов без опыта выросли на 12% год к году и составили 59 675 руб/мес. Сегодня работодатели всё чаще готовы инвестировать в обучение на месте и быстрее вводить новичков в рабочие процессы — особенно в реальном секторе: строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и рабочих специальностях, где сохраняется острая необходимость в кадрах. Соискатели также готовы идти в перспективные профессии, которым можно быстро обучиться и получить привлекательные условия труда», — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы.