Автобус № 105 «посёлок Кальфа — Маяк-1» с 15 мая изменит маршрут

Город
12-05-2026

С 15 мая автобус №105 «Кальфа — Маяк-1» поедет по новому Античному проспекту в обе стороны.

Маршрут скорректировали по просьбам жителей Казачьей бухты — теперь транспорт станет для них удобнее, сообщили в правительстве Севастополя.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 