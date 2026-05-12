В Севастополе отметят годовщину завершения Крымской наступательной операции

12-05-2026

Сегодня, 12 мая, во Дворце культуры рыбаков состоится праздничный концерт «Где он, этот день…»

Он станет финалом творческого проекта «Путь к Победе», посвящённого 81-й годовщине Великой Победы и 82-й годовщине победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции.

Проект стартовал 14 апреля и символично прошёл по маршруту советских войск, освобождавших Крым весной 1944 года. Первым событием стал концерт в Доме культуры села Вишнёвого.

На сцене Дворца культуры рыбаков выступят ведущие творческие коллективы и артисты Севастополя.

Концерт состоится 12 мая в 18:00 во Дворец культуры рыбаков (ул. П. Корчагина, 1). Вход по пригласительным. Получить их можно бесплатно в кассе ДКР.

 

Фото: правительство Севастополя