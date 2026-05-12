Когда в школах Севастополя пройдут последние звонки и экзамены?

Последний учебный день в этом году выпадает на 25 мая, а традиционные «последние звонки» по всей стране состоятся 26 мая. В Севастополе линейки пройдут в школах только для 4‑х, 9‑х и 11‑х классов.

Экзамены начнутся с 1 июня. В Севастополе учится 1 574 выпускника: 1 514 одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ, а ещё 60 девятиклассников выбрали экзаменационную форму аттестации. Досрочный этап уже завершён, основной продлится до 19 июля, после чего пройдут резервные дни. Для сдачи ЕГЭ выделены 15 экзаменационных пунктов.

Школьные выпускные в Севастополе планируется провести в период с конца июня по начало июля.