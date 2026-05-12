За аватарки в купальниках предлагают штрафовать

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) предложил ввести полный запрет на фото в купальниках в качестве аватаров в соцсетях.

Не только запретить, но еще и штрафовать за такие фото.

За первый раз — 2 млн рублей, за второй — 10 млн рублей.

По его мнению, существующие меры недостаточны, а такие публикации действуют на психику молодёжи и способствуют появлению «извращенцев» и летальным исходам.

С соответствующей инициативой он намерен обратиться в Роскомнадзор.

Фото создано благодаря shedevrum.ai