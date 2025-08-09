В Севастополе еще на месяц продлят купальный сезон

Купальный сезон в этом году в городе продлевается до 15 октября. Все операторы будут обязаны до этого времени следить за чистотой пляжей, сообщает правительственный портал.

«У севастопольцев и у гостей города много вопросов по поводу того, что 15 сентября закрывается купальный сезон, и пляжные зоны перестают обслуживать, убирать, охранять и так далее. В этом году сезон продлеваем до 15 октября. Соответственно, операторы обязаны будут до этой даты поддерживать всю пляжную зону в надлежащем состоянии», — заявил сегодня губернатор города Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова