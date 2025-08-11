Погода в Севастополе 11 августа

Погода
11-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью восточный 2-7 м/с,

днем западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 19…21°,

днем 29…31°.

Температура воды в море 26°.

Фото: Елена Голос 

