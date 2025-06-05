Купальный сезон в Севастополе объявлен с 15 июня

Город Туризм
05-06-2025

15 июня в городе официально откроется купальный сезон, который продлится до 15 сентября.

 В этом году будут работать 26 пляжей.

До 15 июня все пляжи города будут приняты, а все операторы должны быть готовы к работе.

На пляже должны быть:
⭕ наблюдательные вышки;
⭕ стойки со средствами спасения;
⭕ спасательная лодка со снаряжением;
⭕ укомплектованный спасательный пост;
⭕ знаки об опасности купания за территорией пляжа;
⭕ огороженная буками зона купания;
⭕ места для купания детей;
⭕ доступная среда для людей с ограниченными возможностями.

С 15 июня по 15 сентября на пляжах ежедневно с 08:00 до 20:00 будут дежурить спасатели.

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Анна Левина