Купальный сезон в Севастополе объявлен с 15 июня

15 июня в городе официально откроется купальный сезон, который продлится до 15 сентября.

В этом году будут работать 26 пляжей.

До 15 июня все пляжи города будут приняты, а все операторы должны быть готовы к работе.

На пляже должны быть:

наблюдательные вышки;

стойки со средствами спасения;

спасательная лодка со снаряжением;

укомплектованный спасательный пост;

знаки об опасности купания за территорией пляжа;

огороженная буками зона купания;

места для купания детей;

доступная среда для людей с ограниченными возможностями.

С 15 июня по 15 сентября на пляжах ежедневно с 08:00 до 20:00 будут дежурить спасатели.

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