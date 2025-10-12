В Севастополе будет работать один паром

Город
12-10-2025

С 13 октября в Севастополе на линию Артбухта – Северная будет выходить один паром.

«Это связано с уменьшением автотранспорта и пассажиропотока на маршруте», — говорится в официальном сообщении.

Андрей Крымский

