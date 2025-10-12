Севастопольских грибников призвали к осторожности

Все крымские грибы считаются условно-съедобными из-за способности накапливать тяжёлые металлы, напомнили в Севприроднадзоре.
Важно помнить, что 19 видов грибов занесены в Красную книгу Севастополя:
Трюфель летний, Мухомор Цезаря, Мухомор шишкообразный, Мухомор Виттадини, Лейкопаксилус трехцветный, Боровик темно-каштановый, Моховик неопушенный, Боровик галльский, Боровик красивоокрашенный, Болет красно-желтый, Сатанинский гриб, Масленок Беллини, Решеточник красный, Клавариодельфус пестиковый, Трутовик лакированный, Гериций коралловидный, Груздь золотисто-желтый, Груздь лиловеющий, Болетопсис серый.
33 вида грибов находятся в Красной книге Крыма:
Геопора Купера, Трюфель летний, Шампиньон Бернарда, Шампиньон Кюнера, Шампиньон крупноспоровый, Шампиньон таблитчатый, Монтанея песчаная, Мухомор цезаря, Мухомор Виттадини, Вешенка небродская, Флоккулярия желто-зеленая, Феолепиота золотистая, Боровик бронзовый, Боровик красивоокрашенный, Боровик королевский, Боровик розово-золотистый, Пизолит безкорневой, Звездовик сводчатый, Звездовик черноголовый, Мириостома шейковидная, Клавариодельфус пестиковый, Рамария гроздевидная, Решеточник красный, Трутовик лакированный, Грифола курчавая, Трутовик корнелюбивый, Полипорус зонтичный, Спарассис курчавый, Гериций коралловидный, Гериций ежовиковый, Ежовик гребенчатый, Груздь золотисто-желтый, Рыжик кроваво-красный, Болетопсис бело-черный.
За сбор краснокнижных видов грибов можно получить штраф (3 – 5 тысяч рублей).
Андрей Крымский
Фото: Дмитрий Минаков