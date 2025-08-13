В русле реки Салгир обнаружили миномет

Находка попалась на глаза подросткам в одном из русел реки Салгир после чистки. На место прибыли росгвардейцы-взрывотехники, которые установили, что это 50-мм ротный миномёт советского производства 1940 года выпуска.

Орудие оказалось не заряженным и не представляло опасности для окружающих.

Миномёт передан сотрудникам одного районных отделов полиции по месту обнаружения.

Ольга Сурикова

Фото: ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю