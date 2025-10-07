«Севастопольский вальс» покажут в Липецке

Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского примет участие в 41-м международном театральном фестивале «Липецкие театральные встречи», где откроет свой 115-й сезон спектаклем «Севастопольский вальс».

Созданный Григорием Лифановым в 2023 году к 240-летию Севастополя он стал своеобразной визитной карточкой театра. Сопровождает его гастроли: спектакль уже показывали в Ярославле и Йошкар-Оле.

Фестиваль «Липецкие театральные встречи» проводится с 1985 года, с 1991 года имеет международный статус. В его рамках проходят показы спектаклей, семинары и конференции, а жюри определяет лучшие постановки по основным и дополнительным номинациям.

Фото: www.lunacharskiy.ru

Андрей Крымский

