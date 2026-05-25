ПСБ поддержал X юбилейный ЗаБег.РФ в Ялте

ПСБ по традиции выступил генеральным партнером одного их самых масштабных полумарафонов страны — Всероссийского ЗаБега.РФ. Почти полторы тысячи севастопольцев, крымчан и спортсменов из воссоединенных регионов собрались в Ялте, чтобы стать участниками национального синхронного старта, объединившего любителей бега от Камчатки до Калининграда.

Попробовать свои силы можно было на четырех дистанциях: 1 км, ПСБ 5 км, 10 км и 21,1 км. Маршрут прошел по историческим местам Ялты с захватывающими видами южного побережья Крыма. Для зрителей и болельщиков организаторы подготовили увлекательную шоу-программу, творческие мастер-классы и спортивные активности.

Старт ЗаБегу в этом году одновременно был дан в десятках городах России и 30 странах, в том числе Беларуси, Китае, Бразилии, Сербии, Узбекистане, Египте и других.

«С каждым годом все больше людей присоединяются к этому грандиозному спортивному событию. На старт выходят и дети, и взрослые, и опытные бегуны, и новички. Это еще раз доказывает, что массовый спорт набирает обороты. Именно к этому стремится ПСБ, поддерживая такие объединяющие спортивные мероприятия. Мы хотим, чтобы любительский спорт стал неотъемлемой частью жизни для севастопольцев и крымчан», — отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

ЗаБег.РФ – полумарафон с одновременным стартом, который проводится с 2017 года. В 2023 году он получил статус международного, пройдя также в пяти странах под названием One Run. В 2020 и 2021 годах «ЗаБег.РФ» установил два рекорда Гиннесса как полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно.

Фото: пресс-служба ПСБ

