Пошлины для мигрантов хотят поднять в 12 раз

Госдума приступит к рассмотрению законопроектов о совершенствовании миграционной политики, включая значительное повышение пошлин для мигрантов.

По предложению парламентариев, пошлина за оформление российского гражданства может вырасти с 4 200 до 50 000 рублей (в 12 раз). Предлагается также увеличить плату за разрешение на временное проживание с 1 920 до 15 000 рублей (в 8 раз) и за вид на жительство — с 6 000 до 30 000 рублей (в 5 раз). Кроме того, планируется поднять пошлину за выдачу разрешений на привлечение иностранных работников до 15 000 рублей за каждого специалиста.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменения направлены на «наведение порядка в миграционной сфере» и принесут дополнительные доходы в бюджет — по оценке авторов, примерно 15 млрд рублей в год. Он также подчеркнул, что для тех, кто хочет стать гражданином России, важны знание языка, соблюдение законов и уважение традиций и культуры.

Напомним, что с 2024 года в сфере миграционной политики принято 22 федеральных закона.