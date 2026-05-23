В ДТП на Генерала Острякова пострадал мотоциклист

Госавтоинспекция Севастополя работает на месте ДТП с пострадавшим мотоциклистом.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 17:50 минут в районе дома № 52 на проспекте Генерала Острякова 49-летний водитель автомобиля Volkswagen при развороте налево из крайней правой полосы не пропустил мотоцикл Kawasaki. В результате чего травмы получил 20-летний байкер. Минимизировать травмы ему шлем и защитная экипировка. С травмами он доставлен в больницу.

Признаков опьянения у обоих участников дорожного происшествия не установлено.

В настоящее время сотрудники ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Фото: Госавтоинспекция Севастополя