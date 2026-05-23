В Севастополе подросток на питбайке сбил пожилого пешехода

Госавтоинспекция Севастополя работает на месте ДТП с участием несовершеннолетнего водителя питбайка и пожилого пешехода



По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 15:35 в районе дома № 6 на улице Хрусталёва при объезде припаркованного автомобиля 15-летний водитель питбайка сбил 64-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы и доставлен в больницу.

Питбайк изъят и помещен на специализированную стоянку. Подросток при задержании и оформлении выкрик

В отношении законного представителя подростка составлен и направлен в территориальный отдел полиции админматериал. В настоящее время инспекторы ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Фото: Госавтоинспекция Севастополя