В Севастополе мастер по ремонту техники украл у пенсионера 120 тысяч рублей

В Севастополе полицейские задержали мастера по ремонту бытовой техники, подозреваемого в краже 120 тыс. рублей у 67‑летнего маломобильного пенсионера. По данным следствия, мужчина вызвал специалистов для установки подставки под стиральную машину. Один из мастеров заметил в прихожей кошелёк с картой и наличными, похитил его и, зная пин‑код, снял на ближайшем банкомате ещё 85 тыс. руб. — всего со счёта и наличными было похищено 120 тыс. руб. Злоумышленник потратил деньги на погашение долгов и личные нужды.

Пенсионер сообщил о пропаже в полицию. Вора задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба и в крупном размере). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.