В Севастополе 11 сентября запретят продажу алкоголя

В Севастополе 11 сентября запретят розничную продажу алкоголя в связи с Всемирным Днём трезвости

Ограничения касаются всего города и не распространяются на продажу алкоголя организациями и фермерами, признанными сельхозпроизводителями, а также на продажу пива и медовухи субъектами общепита.

Нарушение грозит штрафами: от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.

