Детям могут запретить выгуливать собак

Правительство России поддержало законопроект, который запретит выгуливать собак потенциально опасных пород детям младше 16 лет без сопровождения взрослых, а также лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Владельцы таких животных будут нести повышенную ответственность. Исключение сделано для случаев, когда собака находится на огороженной частной территории.

