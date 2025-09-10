В России предлагают считать бедными тех, кто получает меньше 43 тысяч рублей

В Госдуме предложили поднять порог бедности до 43 тысяч рублей в месяц — ведь нынешние 16 тысяч, по мнению депутатов, слишком скромные для современного уровня жизни.

Треть дохода уходит на ЖКХ и транспорт, а на питание остаётся всего 300 рублей в день — хватит на кофе с булочкой.

Парламентарии предлагают считать бедными тех, кто зарабатывает меньше реальных затрат и прожиточного минимума.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города