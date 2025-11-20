В России ужесточили условия получения бесплатной медицинской помощи для мигрантов. Теперь, чтобы получить право на бесплатное лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), иностранные граждане должны легально отработать в стране минимум 5 лет. Исключение сделано только для экстренных случаев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что новые правила направлены на то, чтобы те, кто приезжает в Россию на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, подтвердили своё право на это законным и честным трудом.

Ранее срок для получения ОМС мигрантами составлял 3 года, теперь его увеличили до 5 лет.

