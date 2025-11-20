Роман Стивена Кинга «Оно» сняли с продажи в России по запросу Роскомнадзора для проверки соответствия содержания книги установленной маркировке. Об этом сообщил Сергей Рубис, директор департамента художественной литературы издательства АСТ, эксклюзивного правообладателя произведений Кинга в России.

Роскомнадзор направил запрос в Российский книжный союз и Минцифры с требованием проверить маркировку произведения и соответствие контента заявленной возрастной категории. В связи с этим было принято решение временно приостановить продажу книги до завершения экспертизы и дальнейших рекомендаций.

Издательство АСТ отозвало тираж романа для актуализации вопроса по маркировке продукции. Одной из причин, обсуждаемых в СМИ, стало наличие в книге описаний, которые Российское законодательство рассматривает как пропаганду ЛГБТ*, а также использование нецензурной лексики и наличие откровенных сцен.

С 20 ноября роман исчез с полок книжных магазинов и сайтов российских маркетплейсов, таких как Wildberries и Russ. В пресс-службах маркетплейсов сообщили, что произведение может нарушать правила площадок или быть запрещено в России.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

