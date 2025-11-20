Севастопольский автовокзал возвращается к привычному режиму работы

Транспорт
20-11-2025

С 21 ноября севастопольский автовокзал возвращает привычную схему движения пассажиров и транспорта.

Ремонтные работы на территории завершены. Подрядчик заменил асфальт и бордюры.

Усовершенствована система отведения воды, обустроены пешеходные дорожки и зоны ожидания.

Андрей Крымский

