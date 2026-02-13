В России с 1 марта изменятся правила бронирования гостиниц

С 1 марта 2026 года в России вводятся новые правила бронирования отелей: туристы смогут вернуть 100% предоплаты при отмене за день до заезда.

Теперь гарантированная бронь сохраняется минимум 24 часа после подтверждения. При отмене или неявке в день заезда отель удержит максимум стоимость одних суток.

В договоре обязательно указывают точную площадь номера, полный перечень услуг, их стоимость и условия отмены.

Правила распространяются на все гостиницы, мини-отели и хостелы по всей стране.

