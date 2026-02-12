Илья Журавлев принимает участие в первых «Жириновских чтениях»

Форум продолжается, принимаю участие в первых «Жириновских чтениях» на базе МГИМО — серьёзной экспертной площадке, посвящённой осмыслению политического и интеллектуального наследия Владимира Вольфовича Жириновского и формированию повестки будущего России, рассказал севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

В этом зале МГИМО Владимир Вольфович выступал неоднократно, встречаясь со студентами в разные годы своей политической, государственной деятельности.

Открывая чтения, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, особо подчеркнул, что наследие Жириновского в условиях глобальных вызовов требует профессионального и непредвзятого анализа — без эмоций, но с глубоким пониманием масштаба личности и ценности его идей.

Также Слуцкий заявил, об уверенности, что площадка «Жириновских чтений» станет площадкой, где через несколько лет, а, может быть, и раньше все современные прогнозисты, футурологи, завтра мы открываем движение футурологов здесь в стенах МГИМО, будут собираться и обсуждать сценарии развития цивилизации, которые затем очень быстро будут воплощаться на практике.

