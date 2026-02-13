ПСБ познакомил севастопольцев с творчеством художника Николая Дудченко

ПСБ представил жителям и гостям Севастополя выставку картин академика Российской академии художеств Николая Дудченко. Она стала продолжением проекта «Живопись в окнах», в рамках которого в центральном офисе банка на проспекте Нахимова,1 экспонируются работы известных крымских мастеров. До конца февраля все желающие могут увидеть 14 полотен Николая Дудченко.

«Мы получили много положительных отзывов о первой выставке, когда в больших арочных окнах нашего офиса установили работы Петра Столяренко. Люди останавливались, рассматривали картины, читали биографию художника. Теперь ПСБ знакомит севастопольцев и гостей города с творчеством Николая Дудченко. Мы убеждены, что поддержка и продвижение нематериальных ценностей, таких как культура, искусство и наука, – неотъемлемая часть работы социально ответственного бизнеса», – рассказал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

«Вся моя жизнь связана с Югом России, поэтому в моих работах так много южных крымских пейзажей. Особое место среди них занимают виды Севастополя, который за более чем 30 лет жизни стал для меня родным городом. Наша совместная с ПСБ инициатива направлена на повышение уровня художественного развития жителей города-героя, приобщение их к искусству и внутреннему обогащению», – рассказал Николай Дудченко.

Справка:

Николай Яковлевич Дудченко родился 14 августа 1949 года в селе Ульяновка Херсонской области. Заслуженный художник Украины, Заслуженный, Народный художник Республики Крым, член Союза художников России. В 2016 году избран почётным членом, а в 2021 году — членом-корреспондентом Российской академии художеств от Южного регионального отделения, а с 2024 года – академиком Российской академии художеств. Работает в области монументального искусства, станковой живописи, графики. Автор 17 персональных выставок в России и за рубежом.

