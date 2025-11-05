В России предложили обучение в школе продлить и на июнь

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сделать июнь учебным месяцем и сократить летние каникулы с трех до двух месяцев.

По ее словам, в июне школьники могли бы заниматься творческими предметами — трудом, музыкой, рисованием, физкультурой, проектной и внеурочной деятельностью. При этом количество уроков можно сократить с семи-восьми до шести.