Возле школы-интерната №1 на ул. Годлевского в Севастополе обезопасят дорогу

Госавтоинспекция после заявления от администрации интерната обследовала дорожную инфраструктуру на улице Годлевского.

В ходе проведённого обследования комиссия пришла к единогласному выводу, что состояние прилегающей к образовательной организации территории не соответствует требованиям безопасности и требует немедленного вмешательства.

По результатам проведенной проверки принято решение о восстановлении асфальтобетонного покрытия тротуара, ведущего непосредственно к воротам интерната.

Также разрабатывается схема организации дорожного движения на указанном перекрестке, предусматривающая устройство пешеходного перехода на перекрестке улиц Годлевского и Студенческий переулок, предусмотрев при этом устройство искусственной дорожной неровности перед переходом.

Ольга Сурикова