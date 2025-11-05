Севастопольцы заправляются самым дорогим бензином

Севастополь возглавил рейтинг регионов России по стоимости бензина. Такие данные приводятся в исследовании аналитического агентства «ПромРейтинг».

В сентябре в 47 регионах страны произошёл рост цен на бензин на 2,6% и более. При этом самое большое повышение зафиксировано в Севастополе — на 10,2%. У нас же можно заправиться и дизтопливом по одной из самых высоких цен.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге топливо подорожало на 1,0% и 1,5% соответственно.

Средняя цена бензина по России в сентябре составила 63,78 рубля за литр (+ 1,6 рубля по сравнению с августом): на АИ-92 — 60,60 рубля, на АИ-95 — 65,90 рубля, на АИ-98 и выше — 85,51 рубля, на ДТ — 72,63 рубля.

В Севастополе, согласно данным агентства, средняя цена на бензин составила 78,26 рубля. На втором месте Камчатский край — 76,91 рубля и Сахалинская область — 76,71 рубля. В Республике Крым, занявшей 6-е место рейтинга, — 75,53 рубля.

Самым дешёвым бензином можно заправиться в Омской области (58,47 рубля), Курганской области (58,70 рубля) и в Алтайском крае (59,80 рубля).

Что касается стоимости дизтоплива, то Севастополь оказался на 9 позиции с ценой 77,53 рубля.

Самое дорогое дизтопливо продаётся на заправках в Республике Саха (Якутия) — 92,78 рубля, а самое дешёвое – в Республике Ингушетия — 65,11 рубля.

