Погода в Севастополе 11 сентября

Погода
10-09-2025

Доброе утро и сразу прогноз погоды в Севастополе:

Сегодня в городе переменная облачность.

Ночью небольшой дождь, гроза,

днем без осадков.

Ветер ночью северо-восточный,

днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°,

днем 23…25°.

