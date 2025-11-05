В России появятся детские сим-карты

Родители получат возможность оперативно отслеживать местонахождение своих детей. В Минцифры сообщили о введении так называемых детских сим-карт. Их отличие от обычных – наличие специального геотрекера.

Отслеживание будет происходить через портал «Госуслуги».

Отвечая на вопрос – когда детские сим-карты появятся в продаже, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, сказал, «уже скоро».

Андрей Крымский

