 В России могут разрешить строительство отелей на винодельнях

В Госдуму внесён долгожданный законопроект, который позволит размещать гостиницы и туристическую инфраструктуру прямо рядом с виноградниками.

Сейчас подобное запрещено: виноградники относятся к особо ценным сельхозугодьям. Новый документ должен узаконить развитие винного туризма, не нарушая целевого использования земель.

Об проблеме в марте 2024 года Президенту России на встрече с аграриями, которая проходила в Ставрополе, рассказывал севастопольский винодел Иван Липко. Он попросил тогда Владимира Путина поспособствовать изменению законодательства.

Винный туризм для Севастополя – точка роста и приоритетное направление.

«Севастополь — это регион с мощным аграрным и винодельческим потенциалом. Развитие винного туризма в городе — это экономический вектор, в котором соединяются еще и история, культура, профессиональное образование», – отметил вице-спикер Законодательного собрания города Илья Журавлёв.

По данным Российского союза туриндустрии, винодельни ежегодно принимают около 2,5 млн туристов, и потенциал направления может увеличиться вдвое.

Если инициативу поддержат, винодельни смогут развиваться по модели французских шато — с небольшими отелями, ресторанами и фестивалями урожая. При этом о какой-то глобальной застройке речь идти не будет.

Андрей Крымский

