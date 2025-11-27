В России появился термин «эффект Долиной»

В Википедии можно прочесть о мошеннической схема, когда продавец (чаще пенсионер) после продажи квартиры оспаривает сделку через суд, заявляя, что стал жертвой аферистов и потерял деньги. Название пошло от дела Ларисы Долиной, которая вернула себе жильё в Хамовниках.​ Суд оставил Ларисе Долиной квартиру за 112 миллионов рублей.

Напомним, что покупательница Полина Лурье, заплатившая 112 млн рублей, признана добросовестной, но лишилась и денег, и жилья. Суд постановил взыскать средства с Долиной, однако они уже изъяты мошенниками. Ранее певица стала жертвой мошенников, перечислив им 200 млн рублей, включая средства от продажи недвижимости.

Частые случаи «бабушкинской схемы» приводят к тому, что покупатели теряют квартиры и средства — за год пострадали более 3000 семей, мошенники заработали 8,2 млрд рублей.

ЛДПР предлагала ужесточить законодательство, чтобы защитить добросовестных приобретателей и ввести ответственность за ложные иски. По инициативе лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, денежные средства покупателя будут удерживаться на специальном счёте в течение 30 дней. За это время профильные службы смогут подробно разъяснить пожилым людям все риски и возможные мошеннические схемы, чтобы предотвратить обман и защитить слабозащищенных граждан.

«Это важный шаг в защите интересов обеих сторон. Такое регулирование способно существенно снизить количество мошеннических сделок и повысить юридическую защиту покупателей и продавцов. Особое внимание следует уделять информированию пожилых граждан, чтобы они могли принимать решения осознанно, а не под внушением третьих лиц», — отмечает вице-спикер Законодательного собрания Севастополя и координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

Суды часто встают на сторону пожилых продавцов, оставляя покупателей без защиты. Хотя был единичный случай, когда суд защитил покупателя. Например, в Якутии Верховный суд отменил решение нижестоящего суда о возврате квартиры пенсионерке, признав, что покупатель и банк действовали осмотрительно, а продавец осознавал последствия продажи.​ Кроме того, проводилась комплексная судебно-психиатрическая экспертиза которая показала, что пенсионерка понимала свои действия, была дееспособной и вела себя последовательно.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города